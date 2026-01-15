Бастрыкин: в России за диверсии на транспорте задержали 159 подростков за три года

За три года в России к уголовной ответственности за диверсии и теракты на транспортных объектах привлекли 159 несовершеннолетних, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам главы СКР, часто подобные преступления совершают подростки из неполных семей, проводящие много времени в интернете и состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. «Но в то же время практика показывает, что террористический акт может совершить и молодой человек, воспитанный в благоприятных бытовых условиях»,— сказал он в интервью ТАСС.

В некоторых случаях подростки действуют под влиянием обмана, полагая, что сотрудничают с правоохранительными органами и выполняют их задания, отметил господин Бастрыкин.