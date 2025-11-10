МВД: рост преступности среди подростков снизился в 2,5 раза с начала года

За 9 месяцев 2025 года темпы прироста преступности среди детей в России сократились с 30% до 12%. Об этом сообщил замначальника управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислав Колесник.

Выступая на круглом столе в Госдуме, господин Колесник связал рост преступности среди детей с деструктивной информацией в интернете. «Большое влияние мы отмечаем из-за рубежа, поскольку каждый раз, когда, блокируя тот или иной противоправный контент, а с 2022 года было заблокировано более 276 тысяч ресурсов, мы не можем дотянуться до тех, кто его распространяет. Как правило, это размещение на площадках зарубежных»,— сказал он (цитата по ТАСС).

В октябре СКР представлял данные, согласно которым в 2025 году подростки совершили более 14 тыс. преступлений. Сообщалось, что в этом году в суды было передано 5,5 тыс. уголовных дел в отношении подростков — на 8% больше, чем в 2024 году. К дисциплинарной ответственности привлечены почти 5 тыс. должностных лиц. Также несовершеннолетние в 2025 году совершили 1,5 тыс. деяний против жизни и здоровья — на 13% больше, чем в прошлом году.

В 2024 году, по данным СКР, правоохранители расследовали 26 тыс. преступлений, совершенных детьми. По сравнению с 2023 годом их число сократилось на 3%, с 2022-м годом — на 13%, с 2015-м — на 57%.

Полина Мотызлевская