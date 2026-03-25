Минцифры подготовило законопроект о модернизации «Почты России»

Минцифры направило в правительство комплексный законопроект о модернизации «Почты России». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно инициативе, электронная почтовая система станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу. Через нее в личные кабинеты на «Госуслугах» также будут направлять платежные документы за коммунальные услуги. Возможность получать бумажную квитанцию останется для пенсионеров, граждан льготной категории или без учетной записи на Госуслугах.

Помимо этого, маркетплейсы обяжут открыть пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары напрямую туда. Банкам запретят взимать комиссию при оплате услуг в почтовых отделениях. Там также начнут продавать безрецептурные лекарства. У почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок.

«Почта России» станет уполномоченной организацией с правом доступа к почтовым ящикам. Доступ также сохранится у управляющих компаний и может быть предоставлен сторонним организациям по решению жильцов. Мера должна исключить нежелательную рекламную рассылку и повысить безопасность доставки, объяснили в ведомстве.

Ранее «Ъ» писал, что бизнес пытается убедить власти смягчить законопроект Минцифры о поддержке «Почты России». Инициатива предлагает ужесточение требований к иным операторам доставки посылок и повышение стоимости их лицензии. Если законопроекты примут, с рынка могут уйти небольшие компании, а маркетплейсы будут дополнительно тратить на работу до 90 млрд руб. в год.

