По спорному имуществу бывшей судьи Хахалевой возбуждено уголовное дело

ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о мошенничестве и легализации преступного имущества. Оно касается собственности бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, которую Генпрокуратура требует обратить в доход государства. Об этом рассказал адвокат семьи Татарашвили — они выступают ответчиками по делу о конфискации.

Дело возбудили 26 мая по статьям 174.1 и 159 УК. По версии следствия, госпожа Хахалева оформляла часть имущества, нажитого коррупционным путем, на ответчиков — Бекмарза Татарашвили и его мать Луизу Татарашвили. Прокурор Краснодара Андрей Кириенко говорил, что основанием для дела стали «данные о совершении рядом лиц мошеннических действий с земельными участками и объектами недвижимости» на ул. Московской в Краснодаре. Адвокат семьи Татарашвили сообщил, что у его доверителей по этому делу провели обыски. По его словам, недвижимость приобретена у семьи Хахалевых добросовестно.

В июне 2022 года госпожу Хахалеву заочно арестовали по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге. Елена Хахалева с 2021 года находилась в Азербайджане, в 2025 году власти страны отказались ее экстрадировать.

6 апреля Высшая квалификационная коллегия судей разрешила прокуратуре проверить активы сестры Елены Хахалевой — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой. Сообщалось, что она за взятки принимала решения в пользу компаний, уклоняющихся от уплаты налогов. Ущерб от ее действий оценили в более чем 1 млрд руб.

8 апреля суд арестовал активы Елены Хахалевой и еще 36 лиц, предположительно с ней аффилированных. По версии прокуратуры, ответчики через суд оформляли высокоприбыльные сельхозугодия в пользу компаний, связанных с мужем Елены Хахалевой Робертом. В результате семья судьи незаконно получила более 12,5 тыс. га земли.