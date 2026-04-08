Суд арестовал активы «золотой судьи» Хахалевой
Октябрьский районный суд Краснодара арестовал активы бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, известной как «золотая судья». Под обеспечительные меры также попало имущество супруга, матери и сестры госпожи Хахалевой — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой. Об этом сообщили в пресс-службе судов края.
Елена Хахалева
Фото: Краснодарский краевой суд
Иск к семье Хахалевых и 36 аффилированным лицам подала Генпрокуратура. Надзорное ведомство выяснило, что ответчики через суд оформляли высокоприбыльные сельхозугодия в пользу компаний, связанных с мужем Елены Хахалевой Робертом. В результате семья судьи незаконно получила более 12,5 тыс. га земли.
В свою очередь Наталия Хахалева освобождала фирмы зятя от уплаты налогов и других платежей. Часть активов судьи оформляли на ее мать. Так, с 2014 по 2020 год на нее оформили имущество общей стоимостью свыше 100 млн руб.
6 апреля Высшая квалификационная коллегия судей разрешила прокуратуре проверить активы Наталии Хахалевой. Сообщалось, что она за взятки принимала решения в пользу компаний, уклоняющихся от уплаты налогов. Ущерб от ее действий оценили в более чем 1 млрд руб.