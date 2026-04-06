Ущерб от действий сестры судьи Хахалевой превысил 1 млрд рублей

Сестра бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, судья краевого Арбитражного суда Наталия Хахалева за деньги принимала решения в пользу компаний, уклоняющихся от уплаты налогов. Из-за ее действий бюджет недополучил более 1 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, за полученные взятки Наталия Хахалева купила два дома общей площадью 510 кв. м. Также она приобрела три земельных участка площадью 2,7 тыс. кв. м. Недвижимость находилась в элитных коттеджных поселках в Краснодарском крае и Подмосковье. Кроме того, у судьи обнаружили автомобиль Porsche Cayenne Turbo.

Источник также отметил, что Елена и Наталия Хахалевы были доверенными лицами бывшего председателя Совета судей России, судьи Верховного суда Виктора Момотова. По его словам, это позволило им занять руководящие должности в судебной системе Краснодарского края. Самого Виктора Момотова отправили в отставку в октябре 2025 года, в том же месяце Генпрокуратура подала против него антикоррупционный иск.

Сегодня Высшая квалификационная коллегия судей одобрила проведение прокурорской проверки против Наталии Хахалевой. Под надзор попали еще трое судей из Краснодарского края: Ольга Борисова, Ольга Богатых и Анастасия Шепель. Последняя приходится дочерью бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову.

