Генпрокуратура проверит сестру «золотой судьи» Хахалевой

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила начало прокурорской проверки в отношении судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой. Это сестра объявленной в розыск экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, известной как «золотая судья». Об этом сообщили “Ъ” в пресс-службе Верховного суда РФ.

Фото: Краснодарский краевой суд Экс-судья Елена Хахалева

Проверки также затронут судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольгу Борисову и Ольгу Богатых. Кроме того, под надзор попала Анастасия Шепель — дочь бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.

Проверки будут проводиться в связи с полученными надзором сведениями о том, что задекларированные доходы судей арбитражного суда Краснодарского края Шепель и Хахалевой не соответствуют стоимости их собственного имущества и активов их семей. ВККС направила в Генпрокуратуру материалы для проведения антикоррупционных проверок.

Господин Чернов в прошлом году лишился своих активов по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. Елена Хахалева и Александр Чернов фактически являются родственниками — внучка бывшего председателя краевого суда состоит в гражданском браке с сыном госпожи Хахалевой.

Елену Хахалеву стали называть «золотой судьей» после дорогостоящей свадьбы ее дочери Софьи Хахалевой в 2017 году. В 2020 году ВККС лишила судью полномочий за нарушения трудовой дисциплины. В июне 2022 года госпожу Хахалеву заочно арестовали по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге. Елена Хахалева с 2021 года находилась в Азербайджане, в 2025 году власти страны отказались ее экстрадировать.

Никита Черненко; Анна Перова, Краснодар