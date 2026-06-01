Лихачев созвонился с гендиректором МАГАТЭ по ситуации с Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев провел телефонный разговор с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщило «Атом Медиа». По его данным, единственное, что обсуждалось во время беседы, — это ядерная и физическая ядерная безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

В конце мая власти Запорожской области и города-спутника ЗАЭС Энергодара сообщали об атаках на город и станцию. 30 мая дроны ВСУ ударили по машинному отделению ЗАЭС. Глава «Росатома» назвал это первой целенаправленной атакой на основное оборудование станции со сквозным повреждением. На следующий день на инцидент отреагировал Рафаэль Гросси. Он попросил допустить экспертов агентства на место происшествия для его осмотра.

«Алексей Лихачев особо отметил, что отсутствие должной реакции со стороны Секретариата МАГАТЭ на происходящее дает по сути зеленый свет украинским военным формированиям на нанесение ударов по ядерным объектам, что чревато катастрофическими последствиями»,— отмечается в заявлении по итогам звонка. В разговоре с господином Гросси Алексей Лихачев рассказал об ударах по гражданским объектам Энергодара — жилым домам, школам, детским садам и так далее. Кроме того, глава «Росатома» заявил о «запугивании» сотрудников ЗАЭС.

