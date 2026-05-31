Глава МАГАТЭ выразил беспокойство после удара по ЗАЭС

Украинская атака на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) поставила под угрозу сразу несколько принципов. Об этом в социальной сети X написал генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

«Заявленный инцидент поставил бы под угрозу как семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов, призванных защитить ЗАЭС», — подчеркнул господин Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, принципы по защите станции утверждают, что с территории объекта или в отношении него «не должно совершаться никаких ударов». В связи с ударом в агентстве попросили допустить экспертов агентства на место происшествия для его осмотра.

Об атаке на ЗАЭС 30 мая сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, украинский дрон управлялся по оптоволокну, что исключает вероятность случайного отклонения беспилотника от курса. Основное оборудование станции повреждено не было. В ООН призвали стороны российско-украинского конфликта прекратить удары по критически важной инфраструктуре.