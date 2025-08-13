В Воронеже планируют запустить метробус по центральным полосам улиц

Воронежский метробус могут запустить по центральным полосам улицы Плехановской и Московского проспекта. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Рассматривались два варианта: движение по крайним правым и центральным полосам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Гусев поручил доработать техническое задание, в ближайшее время планируют завершить проектно-сметную документацию. Он уточнил, что члены рабочей группы по метробусу вместе со специалистами вузов и проектных организаций «провели обход» потенциально конфликтных точек от ВГУ до памятника Славы, проанализировав ситуацию по двум вариантам. Особое внимание уделялось организации движения на перекрестках и выездам с прилегающих улиц. В итоге решение приняли на основе опыта Москвы и Белгорода.

Губернатор отметил, что для успешной реализации проекта потребуется «сдержанность» от водителей: «На первом месте — безопасность пешеходов и водителей, и приоритет при организации движения в центральной части Воронежа нужно отдавать удобству и скорости движения».

В апреле стало известно, что при организации линии метробуса на этих улицах рассматривался перенос выделенных полос в левый ряд.

Первая линия метробуса свяжет аэропорт имени Петра I и Воронежский государственный университет. Летом 2023 года стало известно, что ее планируется построить в 2026–2027 годах. Работы собирались начать после запуска дублера Московского проспекта. Стоимость строительства первой линии изначально оценивалась в 10 млрд руб., однако позже уточнялось, что на организацию «полного цикла» метробуса может понадобиться 27 млрд руб.

Анна Швечикова