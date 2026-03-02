Метробус в Воронеже пустят от ВГУ до памятника Славы по правой полосе

В Воронеже начинается практическая реализация проекта создания метробуса. В летние месяцы работы проведут на Московском проспекте и улице Плехановской. От главного корпуса Воронежского государственного университета (ВГУ) до памятника Славы будет создана специальная полоса для метробуса в результате модернизации выделенной полосы с правой стороны проезжей части. Об этом 2 марта рассказал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Как мы раньше и говорили, главное отличие такой системы организации движения – обособление полосы для автобусов инженерными средствами. Она может располагаться как по осевой, так и справа. В нашем городе эксперты и члены рабочей группы сошлись во мнении, что наиболее практичный вариант — модернизация уже существующих выделенных полос»,— заявил глава региона.

По словам господина Гусева, в областном центре планируют реконструировать остановочные площадки так, чтобы они соответствовали высоте пола транспорта. Это позволит пассажирам не наступать на проезжую часть. Павильоны в свою очередь станут значительно длиннее и шире, их оборудуют навесами. Губернатор также отметил, что в процессе потребуется «дальнейшая ликвидация парковок вдоль полос метробуса, увеличение точек видеофиксации выезда на выделенную полосу и их перенастройка».

«Важно, что практически весь проект можно реализовать в рамках действующих муниципальных программ. Несмотря на значительный объем, работы всех видов должны вестись одновременно. Первый результат мы ожидаем уже осенью»,— заявил глава региона.

В августе 2025 года «Ъ-Черноземье» писал, что воронежские власти до этого склонялись к варианту запуска метробуса по центральным полосам Плехановской и Московского проспекта. Губернатор Александр Гусев тогда отметил, что для успешной реализации проекта потребуется «сдержанность» от водителей: «На первом месте — безопасность пешеходов и водителей, и приоритет при организации движения в центральной части Воронежа нужно отдавать удобству и скорости движения».

Изначально предполагалось, что первая линия метробуса свяжет ВГУ и международный аэропорт имени Петра I. Летом 2023-го стало известно, что ее планируется построить в 2026–2027 годах. Работы собирались начать после запуска дублера Московского проспекта. Стоимость строительства первой линии сначала оценивалась в 10 млрд руб., однако позже уточнялось, что на организацию «полного цикла» метробуса может понадобиться 27 млрд.

Денис Данилов