S7 Group, ОАК и ГТЛК договорились о сотрудничестве по проекту поставки Ту-214

S7 Group, Объединенная авиастроительная корпорация (входит в ГК Ростех) и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в рамках проекта поставки 100 самолетов Ту-214. Документ подразумевает реализацию договоренностей, которые были достигнуты ранее — в 2024 году. Речь, в частности, идет о поставках среднемагистральных самолетов Ту-214, включая воздушные суда с расширенными эксплуатационными характеристиками, адаптированными под модель эксплуатации авиакомпании S7 Airlines.

Начало поставок серийных самолетов запланировано с 2029 года, сообщили в пресс-службе S7 Group. В настоящее время стороны согласовывают окончательные условия контрактов, в том числе сроки и объемы. Также обсуждаются технический облик Ту-214, доработка эксплуатационной документации и компоновка салона, который будет вмещать до 213 пассажиров. Соглашения после внесения всех правок должны быть подписаны до конца 2026 года.

ГТЛК в проекте выступит финансовым партнером и заказчиком, компания также отвечает за организацию финансирования и поставок новых лайнеров. Полный цикл эксплуатации самолетов будет обеспечен компаниями S7 Group.

Ту-214 – среднемагистральный узкофюзеляжный самолет вместимостью до 210 пассажиров. Машина оснащается отечественными авиадвигателями ПС-90А, которые разработаны и производятся Объединенной двигателестроительной корпорацией Ростеха.

Лолита Белова