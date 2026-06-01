Песков переадресовал Минобороны вопрос о дронах ВСУ над странами Балтии

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили оценить заявление Литвы о том, что страна не предоставляет свое воздушное пространство БПЛА ВСУ для ударов по российской территории. Господин Песков переадресовал вопрос специалистам Минобороны России.

«Это должны оценивать наши специалисты, они же обладают точными данными. Главное, чтобы специалисты военные это оценивали», — заявил господин Песков (цитата по ТАСС).

Сегодня премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и территории для ударов беспилотников по целям в России. Аналогичное заявление делала глава МИД Латвии Байба Браже.

29 мая президент Владимир Путин в ответ на вопрос о возможности запуска БПЛА ВСУ из Латвии заявил, что все места, откуда исходит прямая угроза России, — законные военные цели. 19 мая Служба внешней разведки РФ заявляла о планах ВСУ использовать страны Балтии для атак с помощью БПЛА.