В Дагестане объявили экстренное предупреждение из-за ливней и сильного ветра

Экстренное предупреждение объявлено в Дагестане в связи с ухудшением погодных условий 1 и 2 июня. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По данным спасателей, в низменных, предгорных и горных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Скорость ветра при порывах может достигать 22 м/с.

В МЧС предупреждают, что из-за обильных осадков возможен подъем уровня воды на реках до неблагоприятных отметок. В горных районах не исключен сход селей малого объема.

Неблагоприятные погодные явления прогнозируются на большей части территории республики.

Спасатели рекомендуют жителям и туристам соблюдать меры предосторожности, следить за оперативными сообщениями экстренных служб и по возможности отказаться от поездок в горные районы в период непогоды.

Напомним, в конце марта — начале апреля 2026 года Дагестан пережил одно из крупнейших наводнений за последние десятилетия. После аномальных ливней в республике были подтоплены тысячи домов, нарушено транспортное сообщение с десятками населенных пунктов, произошли сходы селей и оползней. В Дагестане и Чечне вводился режим ЧС федерального характера. По данным властей региона, повреждения получили около 8 тыс. жилых домов, более 400 из них были полностью разрушены, эвакуированы свыше 500 человек. Ущерб от стихии оценивался более чем в 4 млрд руб., а в зоне подтопления и последствий паводка оказались до 1,5 млн жителей республики.

Валерий Климов