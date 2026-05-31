В Севастополе ввели продажу топлива исключительно по талонам

В Севастополе бензин марок АИ-92 и АИ-95 31 мая будут продавать только по талонам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере «Макс».

«Информация о ситуации со снабжением топливом Севастополя. С 7 утра на АЗС ТЭС сегодня велась продажа топлива. За несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день. Поэтому сегодня в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам», — подчеркнул господин Развожаев.

По его словам, это связано с необходимостью усиления мер безопасности и оптимизации логистических маршрутов, по которым топливо доставляется в Севастополь. Губернатор заявил, что объемы поставок топлива будут наращиваться, все экстренные и жизнеобеспечивающие службы города обеспечены им и продолжают работать в штатном режиме.

Кроме того, в городе вводится ограничение на продажу топлива в канистрах. Развожаев объяснил, что это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита. Губернатор попросил местных жителей отложить несущественные поездки и использовать личный автомобиль только по крайней необходимости.

В Крыму 30 мая начал работу онлайн-навигатор, с помощью которого водители могут узнать о наличии бензина на автозаправочных станциях. Запуск сервиса произошел на фоне перебоев с топливом в регионе. На портале ведомства появились разделы с актуальными данными по топливу на АЗС. Глава республики Сергей Аксенов информировал, что с 29 мая в Крыму введено ограничение на отпуск бензина АИ-95.