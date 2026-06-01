Талоны придержали крымский поток

Курортный сезон в Крыму начинается с бензиновых ограничений. На полуострове ввели лимит на продажу топлива — на части заправок его отпускают только по талонам или дают не более 20 литров в одни руки. “Ъ FM” выяснил, как ограничения на продажу бензина меняют жизнь крымчан, туристов и местного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ялта, парус и бензин по талонам. В разгар подготовки к курортному сезону в Крыму неожиданно главным туристическим сервисом стала карта заправок. Власти даже запустили специальный онлайн-навигатор, где водители могут проверить наличие топлива на АЗС в режиме реального времени.

На отдельных АЗС бензин разобрали за несколько часов.

А в Севастополе некоторые сети даже временно приостановили выдачу талонов гражданам. Жителей при этом просят отказаться от необязательных поездок и не закупать топливо впрок. На этом фоне на заправках уже начали появляться очереди. С такой проблемой столкнулся и управляющий отеля «Эллада» в Мисхоре Антон Кирнос:

«Говорят, что 95-й и 92-й бензин пропал где-то неделю назад. Мы ощутили проблему с топливом буквально два дня назад. Я впервые увидел возле Ялты очередь на заправку, где вечером появился 95-й бензин. Есть несетевые заправки, где был АИ-100 — и вот его отпускали за наличку: не за 100 руб., а за 120 руб. Даже в канистры предлагали наливать. Обычно такая волна паники длится 2-3 недели, а потом все восстанавливается».

Осенью 2025 года перебои с поставками бензина продолжались несколько недель. Сейчас власти уверяют, что ситуация находится под контролем. По словам собеседников “Ъ FM”, часть проблемы удается сглаживать за счет системы талонов для бизнеса. Дополнительные объемы топлива могут получать юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Впрочем, перевозчикам по-прежнему приходится адаптироваться к ограничениям, говорит глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин:

«Крым уже неоднократно проходил топливные блокады, последние были полгода назад, когда бензин пропадал, а затем он опять появился. Надо ехать в другие регионы, и оттуда везти топливо к себе на АЗС или просто в кубах. Перевозка-то не запрещена. Многие сегодня возят с материка по одной тонне канистрами на обычных грузовиках. Я знаю, что предприниматели берут так называемые еврокубы и едут в Ростовскую область, заправляют их там и перевозят на полуостров».

По оценкам АТОР, около 80% отдыхающих приезжают в Крым на личных автомобилях.

Поэтому любые перебои с топливом отражаются не только на автопотоке, но и на стоимости сопутствующих услуг — от трансферов до экскурсий, говорит гид из Севастополя Егор:

«Не скажу, что это сильно как-то сказывается — водителям автобусов все равно выдают бензин, и его хватает. Но понятно, если цены растут, то и экскурсии, возможно, еще подорожают на 10-20%. Бензин — это многое, но далеко не все».

В Минэнерго подчеркивают, что дефицита топлива в стране нет, а ограничения в Крыму носят локальный и временный характер. По оценке региональных властей, поставки должны вернуться к нормальному режиму в течение ближайшего месяца.

Александр Мезенцев, Андрей Дубков