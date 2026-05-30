Россия ввела ограничения на импорт томатов, огурцов и клубники из Армении

Сегодня начало действовать ограничение Россельхознадзора по импорту свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. В ведомстве объясняли решение участившимися случаями нарушений в поставках армянской продукции и заботой о фитосанитарной безопасности РФ.

С начала 2026 года Россельхознадзор зафиксировал 181 нарушение при импорте овощей и фруктов из Армении, заявляли в службе. В надзорном ведомстве подчеркивали, что запрет временный: его снимут, как только стороны согласуют механизм контроля безопасности поставляемых товаров, утверждали в ведомстве.

До этого Россельхознадзор заблокировал импорт армянских цветов, а Роспотребнадзор запретил продажу в РФ минеральной воды «Джермук», а также тихих вин и коньяка от трех предприятий из Армении. Глава Минэкономики Максим Решетников уверял, что ограничения не повлияют на цены и инфляцию в России.

Как узнал «Ъ», Россия также намерена остановить поставки в Армению газа, нефтепродуктов и алмазов. Это произойдет в случае дальнейшего сближения Еревана с ЕС, следует из министра энергетики РФ Сергея Цивилева Министерству территориального управления и инфраструктур Армении.

