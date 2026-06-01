Премьер Венгрии пригрозил принудительно отстранить президента

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что правительство внесет поправки в конституцию и добьется отставки президента Тамаша Шуйока, если тот не уйдет добровольно.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Петер Мадьяр отметил, что конституция предусматривает несколько вариантов отстранения президента. Правительство не хотело бы прибегать к импичменту ради сохранения авторитета должности, поэтому будут внесены необходимые поправки. Партия премьера получила большинство на недавних выборах в парламенте, что позволяет ей вносить изменения в конституцию.

Господин Мадьяр пообещал не прибегать к законотворчеству, «подстроенному под конкретное лицо», а восстановить «венгерское правовое государство и венгерскую демократию», передает Telex.

После избрания на пост премьера Мадьяр призвал президента страны уйти в отставку не позднее 31 мая, чтобы не мешать демократическому обновлению Венгрии. Петер Мадьяр обвинил Тамаша Шуйока в том, что тот пренебрегал законами и игнорировал злоупотребления властей в общественной, политической и финансовой областях. Президент отказался покидать пост и заявил, что не видит ни конституционных, ни правовых условий для этого.

