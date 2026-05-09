Мадьяр анонсировал создание антикоррупционного управления в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о создании нового государственного органа для борьбы с коррупцией. Законопроект о формировании «Национального управления по возвращению и защите активов» станет одним из первых, который новое правительство внесет на рассмотрение парламента.

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Новое ведомство займется выявлением случаев злоупотребления государственным имуществом за последние 20 лет, расследованием коррупционных схем и схем вывода активов. Кроме того, управление будет оказывать помощь в уголовных процессах, связанных с возвратом незаконно присвоенной собственности, и предпринимать меры по возвращению активов.

Петер Мадьяр подчеркнул, что управление не будет подчиняться правительству и отчитываться будет напрямую перед парламентом. При выявлении фактов вывоза активов за границу ведомство сможет обращаться за помощью к международным партнерам.

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр был избран премьер-министром Венгрии 9 мая. Его кандидатуру поддержали 140 депутатов, против высказались 54, один воздержался.