Петер Мадьяр призвал президента Венгрии немедленно уйти в отставку

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в своей первой речи на новой должности призвал президента страны Тамаша Шуйока уйти в отставку. Трансляция велась на YouTube-канале DRM News.

Петер Мадьяр

«Тамаш Шуйок должен не мешать демократическому обновлению Венгрии и уйти в отставку не позднее 31 мая»,— сказал избранный премьер. Господин Мадьяр также обвинил венгерского президента в том, что он, пренебрегая законами, игнорировал злоупотребления властей в общественной, политической и финансовой областях.

Сегодня Петер Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии, а его партия «Тиса» вышла из оппозиции. На этой должности он сменил Виктора Орбана, бывшего у власти в стране 16 лет без перерыва.