Президент Венгрии отказался досрочно уйти в отставку по требованию Мадьяра

Президент Венгрии Тамаш Шуйок отверг требование премьер-министра Петера Мадьяра о досрочной отставке к 31 мая. По словам господина Шуйока, конституционных или юридических оснований, которые заставили бы его уйти с поста, сейчас нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denes Erdos / AP Фото: Denes Erdos / AP

«Я принес присягу основному закону и защите конституционного порядка... Она меня связывает со всей нацией, а не только с политическим большинством или меньшинством»,— сказал венгерский президент в интервью index.hu.

В своей первой речи на посту премьера Венгрии 9 мая Петер Мадьяр заявил, что Тамаш Шуйок не может оставаться президентом, поскольку, пренебрегая законами, игнорировал злоупотребления властей в общественной, политической и финансовой областях. Он также заявил, что господин Шуйок не должен мешать «демократическому обновлению Венгрии».

Согласно венгерским законам, президента избирает парламент сроком на пять лет. Ранее еще ни одно новое правительство не требовало отставки главы государства. Тамаш Шуйок стал президентом Венгрии в 2024 году.