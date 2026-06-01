Песков о разговоре Путина с Пашиняном, задержании танкера и отмене безвиза с Сербией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он рассказал о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также прокомментировал задержание следовавшего из России танкера во Франции. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О разговоре Путина с Пашиняном

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном, поздравил его с днем рождения.

Это стало хорошим поводом, чтобы продолжить обсуждения, начатые на комиссии ЕАЭС.

О поручении Путина о доступе к сервисам при ограничениях интернета

Это работа в русле совершенствования «белых списков».

Это («белые списки». — «Ъ») не догма, а постоянно расширяющийся перечень, в который входят важнейшие ресурсы.

О задержании танкера из России

Это граничит с пиратством и не соответствует международному праву.

Россия предпринимает меры для сохранности своих грузов и продолжит это делать.

О возможной отмене безвиза между Сербией и Россией

Как правило такие решения (об отмене безвизового режима. — «Ъ» ) симметричны.

Кремль сообщит, когда все будет проработано.

Об ударах по трассе «Новороссия» и ограничениях на продажу бензина в Крыму

Дополнительная защита трассы и следующих по ней грузам — это прерогатива регионов. За ответами — к ним.

Все уровни властей работают над решением проблемы.

