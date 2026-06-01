Песков о разговоре Путина с Пашиняном, задержании танкера и отмене безвиза с Сербией
Песков: задержание российского танкера во Франции граничит с пиратством
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он рассказал о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также прокомментировал задержание следовавшего из России танкера во Франции. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
О разговоре Путина с Пашиняном
- Путин провел телефонный разговор с Пашиняном, поздравил его с днем рождения.
- Это стало хорошим поводом, чтобы продолжить обсуждения, начатые на комиссии ЕАЭС.
О поручении Путина о доступе к сервисам при ограничениях интернета
- Это работа в русле совершенствования «белых списков».
- Это («белые списки». — «Ъ») не догма, а постоянно расширяющийся перечень, в который входят важнейшие ресурсы.
О задержании танкера из России
- Это граничит с пиратством и не соответствует международному праву.
- Россия предпринимает меры для сохранности своих грузов и продолжит это делать.
О возможной отмене безвиза между Сербией и Россией
- Как правило такие решения (об отмене безвизового режима. — «Ъ») симметричны.
- Кремль сообщит, когда все будет проработано.
Об ударах по трассе «Новороссия» и ограничениях на продажу бензина в Крыму
- Дополнительная защита трассы и следующих по ней грузам — это прерогатива регионов. За ответами — к ним.
- Все уровни властей работают над решением проблемы.
Планы Путина
- Примет детского омбудсмена Марию Львову-Белову и протоиерея Александра Ткаченко, который возглавляет фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра».
- Вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава».
- Возможно, во второй половине дня будет совещание.