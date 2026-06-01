В Сербии допустили отмену безвизового режима с Россией ради вступления в ЕС

Власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией, сообщил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич в разговоре с «Известиями». Белграду это нужно для вступления в ЕС, объяснил он.

«Я считаю, что мы далеко и от вступления (Сербии в ЕС.— "Ъ") и от отмены визового режима, потому что властям Сербии только еще этого не хватало для полной капитуляции, которая влечет за собой усугубление ситуации и критическую потерю поддержки среди населения»,— сказал Драган Станоевич.

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году, а статус кандидата на вступление страна получила в 2012-м. В октябре 2025 года депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, согласно которой вступление Сербии в Евросоюз невозможно без присоединения Белграда к санкциям против России. Как заявил «Известиям» посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, РФ поддерживает решение Белграда не присоединяться к санкциям. Она воспринимает это как «самостоятельный и взвешенный политический курс страны».

Двусторонний безвизовый режим между Россией и Сербией был введен в июле 2009 года. Он позволяет гражданам свободно находиться в странах без оформления виз до 30 дней.