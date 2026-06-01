В Сербии допустили отмену безвизового режима с Россией ради вступления в ЕС
Власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией, сообщил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич в разговоре с «Известиями». Белграду это нужно для вступления в ЕС, объяснил он.
«Я считаю, что мы далеко и от вступления (Сербии в ЕС.— "Ъ") и от отмены визового режима, потому что властям Сербии только еще этого не хватало для полной капитуляции, которая влечет за собой усугубление ситуации и критическую потерю поддержки среди населения»,— сказал Драган Станоевич.
Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году, а статус кандидата на вступление страна получила в 2012-м. В октябре 2025 года депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, согласно которой вступление Сербии в Евросоюз невозможно без присоединения Белграда к санкциям против России. Как заявил «Известиям» посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, РФ поддерживает решение Белграда не присоединяться к санкциям. Она воспринимает это как «самостоятельный и взвешенный политический курс страны».
Двусторонний безвизовый режим между Россией и Сербией был введен в июле 2009 года. Он позволяет гражданам свободно находиться в странах без оформления виз до 30 дней.
Сербия длительное время пытается сохранить баланс между стремлением к вступлению в Евросоюз (заявку подали в 2009 году, статус кандидата получили в 2012-м) и развитием отношений с Россией. Брюссель неоднократно требовал от Белграда присоединиться к антироссийским санкциям, угрожая иначе замедлением или полной остановкой процесса евроинтеграции. Еврокомиссия также призывала власти Сербии ввести визовый режим с Россией, а также выражала озабоченность упрощением получения гражданства Сербии россиянами, видя в этом угрозу безопасности ЕС, так как граждане Сербии пользуются безвизовым въездом в страны ЕС.
В Европарламенте уже в октябре 2025 года проголосовали за резолюцию, согласно которой вступление Сербии в Евросоюз невозможно без присоединения Белграда к санкциям против России. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла, что Сербия не сможет присоединиться к ЕС, пока не докажет свою надежность и не продемонстрирует большее соответствие своей внешней политики курсу Евросоюза. Высокопоставленные сербские чиновники, включая тогдашнего премьера Ану Брнабич, признавали, что прогресс на пути в ЕС невозможен без введения санкций против России.