Ереван отключают от ЕС

Дальнейшее сближение с ЕС грозит Армении полной остановкой поставок из РФ газа, нефтепродуктов и алмазов. По данным “Ъ”, Москва теперь считает предоставленный в 2013 году беспошлинный режим для этих товаров невозможным и грозит Еревану заморозкой или денонсацией двусторонних соглашений. В результате Армения может не только потерять право на скидку на российский газ и нефтепродукты, но и в целом окажется в трудной ситуации из-за сложности с замещением российских поставок, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

РФ может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС. Это следует из письма министра энергетики РФ Сергея Цивилева Министерству территориального управления и инфраструктур Армении (“Ъ” видел копию обращения от 25 мая). «Продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с Европейским союзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, одной из основ которого являются двусторонние международные договоры»,— говорится в письме. Господин Цивилев пишет, что попытки Армении войти в ЕС «не соответствуют характеру выстроенного на основе уважения, взаимной выгоды на протяжении десятилетий партнерства между правительствами и субъектами хозяйствования наших стран и неоднократно предпринятым РФ практическим действиям по обеспечению критически важных потребностей Армении на преференциальной основе». В Минэнерго РФ, Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении комментариев не предоставили. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян на запрос “Ъ” также не ответила. По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Это стало очередным шагом на пути вступления страны в ЕАЭС, в который сегодня также входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. По соглашению Москва поставляет Еревану нефтепродукты и газ в объемах внутреннего потребления, утвержденных индикативными балансами, при этом запрещен реэкспорт в третьи страны. Документом также оговаривается, что при прекращении действия соглашения по инициативе любой из сторон продолжают действовать обязательства Армении по выплате России компенсаций или признанию невыплаченных сумм ее госдолгом перед РФ до их полного выполнения.

Газовая зависимость Армения практически полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа. В 2025 году «Газпром» поставил в страну около 2,7 млрд кубометров газа. Еще около 476 млн кубометров поступает из Ирана в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию»: Армения поставляет в Иран электроэнергию (в основном выработанную на Разданской ТЭС), а Иран в Армению — природный газ исходя из соотношения 3 кВт•ч за 1 кубометр газа. Долгосрочный контракт на поставки объемом до 2,5 млрд кубометров заключен с армянским «Газпром Армения». Дополнительное соглашение к контракту от 2013 года, подписанное в конце 2019 года, установило цену на российский газ для Армении в $165 за 1 тыс. кубометров, в 2022 году стороны договорились зафиксировать ее на этом уровне еще на десять лет. Сейчас, по словам президента РФ Владимира Путина, цена составляет $177 за 1 тыс. кубометров. «Газпром» сообщал, что намерен потратить около $400 млн на развитие ГТС и ПХГ в Армении в 2026–2030 годах. В «Газпроме» на запрос “Ъ” не ответили. Какие рынки пострадают от российско-армянского конфликта Никол Пашинян 22 мая заявил: «С ценой на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям (с российской стороной.— “Ъ”), и они должны соблюдаться». Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 мая заявил, что льготная цена на газ для Армении станет рыночной, если страна покинет ЕАЭС. Господин Песков указал, что «такой режим (льготной цены.— “Ъ”) невозможен для участников иных интеграций» — это «Евросоюз, конечно же». «Там уже категория цен совсем другая — она рыночная. Это очень хорошо известно нашим друзьям в Ереване»,— сказал он. Спотовая цена газа на нидерландском хабе TTF c поставкой на «день вперед» 26 мая составила около $584 за 1 тыс. кубометров. Виталий Ермаков из ВШЭ отмечает, что физические поставки в Армению возможны из Северного Ирана, но в этих регионах ярко выраженные сезонное потребление и дефицит газа зимой, а мощность трубопровода Иран—Армения недостаточна. Что касается поставок из Азербайджана, то у Баку нет ни свободных объемов, ни инфраструктуры, считает он. «Относительно дешевый газ из России Армения получает как член единого экономического пространства, то есть это фактически субсидия в рамках специального торгового соглашения с твердо оговоренными рамками. Выход Армении из этого соглашения неизбежно приведет к отмене субсидии и торговле газом по рыночным ценам»,— заключает эксперт.

Топливные альтернативы Ереван ежегодно беспошлинно импортирует около 0,9–1 млн тонн нефтепродуктов из РФ. В 2025 году импорт, по предварительным данным республиканской таможни, составил 890 тыс. тонн (включая СУГ, битумы и др.). По оценкам Давида Мартиросяна из ЦЦИ, в 2014–2024 годах доля России не опускалась ниже 62% от годового импорта нефтепродуктов Арменией. Армению призвали «выбрать свой поезд» Но в последние годы республика заметно диверсифицировала импорт. Например, в 2025 году Армения импортировала около 120,7 тыс. тонн бензина АИ-92, из России было поставлено 50,6 тыс. тонн, остальные поставки шли из Румынии (22 тыс. тонн), Египта (40 тыс. тонн). Импорт АИ-95 составил 74,7 тыс. тонн, из России было поставлено лишь 6 тыс. тонн, крупнейшими поставщиками стали Румыния (35 тыс. тонн), Египет и Болгария. У Армении есть также возможности для закупок топлива из ЕС, Турции и Азербайджана. В частности, Баку начал поставлять в Армению бензин и дизтопливо с декабря 2025 года. После достижения мира Азербайджан в одностороннем порядке снял транзитные ограничения в отношении Армении, введенные еще в начале 1990-х годов. В начале мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что общий объем поставок достиг 12 тыс. тонн. Опрошенные “Ъ” аналитики считают, что альтернативные поставки будут дороже российских, а их логистика и доступность — хуже. «Армении будет сложно найти объемы на дефицитном из-за перекрытия Ормузского пролива рынке, но в среднесрочной перспективе шок предложения не будет большим. Уже сейчас структура поставок достаточно диверсифицирована»,— считает источник “Ъ” на рынке. По мнению Давида Мартиросяна, альтернативным поставщиком мог бы стать Иран, но из-за конфликта на Ближнем Востоке диверсификация поставок в краткосрочном периоде маловероятна.

Камни раздора Алмазы в 2016 году были исключены из сферы регулирования соглашения в связи с присоединением Армении к Договору о ЕАЭС. Почти 50% всех ввозимых в Армению камней имеют российское происхождение. В стране имеется собственная огранка алмазов, но ее объемы незначительны — 200 тыс. карат в год. Собственной добычи нет. Преимущественно Армения занимается реэкспортом алмазно-бриллиантовой продукции, в том числе российской. У России с Арменией давние споры в части регулирования алмазно-бриллиантовой отрасли. Так, отмечает исполнительный директор «Гильдии ювелиров» Владимир Збойков, Россия добивалась отмены ввозных пошлин на бриллианты в ЕАЭС, но Армения блокировала инициативу. А с 1 марта, добавляет он, Россия ввела обязательную сертификацию драгоценных камней в государственных лабораториях, чтобы препятствовать ввозу товара через Армению.

Татьяна Дятел, Полина Трифонова