Краснодарский край оказался на 52-м месте в рейтинге благосостояния семей в РФ

Краснодарский край занял 52-е место в рейтинге благосостояния семей по итогам 2025 года, следует из исследования «РИА Новости». Показатель региона составил 32,1 тыс. руб. потенциального остатка денежных средств в семьях с двумя детьми и 49,3 тыс. руб. — с одним ребенком. Соседняя Ростовская область оказалась на 66-й позиции с результатом 26,4 тыс. руб. и 44,2 тыс. руб. соответственно.

Рейтинг рассчитывался на основе данных Росстата как потенциально возможный остаток доходов семьи с двумя работающими взрослыми после обязательных минимальных расходов. В нижней части списка оказались республики Северного Кавказа, включая Северную Осетию — Аланию, Карачаево-Черкесию, Дагестан, Кабардино-Балкарию, Чечню и Ингушетию, где показатель варьировался от нескольких тысяч рублей до отрицательных значений.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где потенциальный остаток в семьях с двумя детьми достиг 141,3 тыс. руб., а с одним ребенком — 163,1 тыс. руб.

