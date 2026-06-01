Трамп заверил союзников в желании Ирана заключить выгодную сделку с США

Иран действительно настроен на подписание мирного соглашения с США, сделка будет выгодна Вашингтону и его партнерам. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в TruthSocial.

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп при этом пожаловался на демократов и «непатриотичных республиканцев», которые, по его словам, мешают ему «правильно делать свою работу». Они постоянно дают президенту различные противоречивые указания в публичном пространстве: «Я должен двигаться быстрее, продвигаться осторожнее, идти на войну, не идти на войну...»

«Просто сядьте и расслабьтесь, в конце концов все получится — так всегда бывает!» — подытожил господин Трамп.

По данным The New York Times, президент США решил ужесточить условия потенциального мирного соглашения с Ираном. По сведениям Axios, его не устроили пункты об утилизации запасов обогащенного урана и лимитах на его дальнейшее производство. После появления информации в СМИ августовские фьючерсы на нефть марки Brent начали дорожать.