NYT: Трамп ужесточил условия соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп ужесточил условия потенциального соглашения о прекращении войны в Иране и направил обновленный документ Тегерану, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным Axios, господина Трампа не устроили пункты об утилизации запасов обогащенного урана в Иране и лимитах на его дальнейшее производство. Кроме того, президент США захотел скорректировать формулировки, регулирующие возобновление судоходства в Ормузском проливе, заявили источники портала.

Документ, как ранее сообщали американские СМИ, уже был согласован переговорщиками двух стран. Он должен закрепить базовые условия прекращения огня, а обсуждение деталей страны собираются отложить на последующие раунды переговоров.