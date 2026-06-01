Нефть Brent подорожала после решения Трампа ужесточить условия сделки с Ираном

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась примерно на 1,9% — до $92,88 за баррель, следует из данных биржи ICE на 2:51 мск. К 2:54 мск стоимость июльских фьючерсов на техасскую нефть West Texas Intermediate (WTI) на бирже NYMEX выросла на 2,5%, составив $89,60 за баррель.

Рост последовал за обрушением сырьевых котировок на прошлой неделе, когда цена на фьючерсы упала более чем на 11%. Снижение стоимости произошло из-за надежд на скорое подписание мирного соглашения между США и Ираном. Рынок ожидал, что сделка двух стран приведет к возобновлению судоходства через Ормузский пролив, по которому перевозится большая часть мировых поставок нефти.

AFP связывает сегодняшний рост с недавней публикацией газеты The New York Times. По ее данным, президент США Дональд Трамп решил ужесточить условия потенциального мирного соглашения. Как уточнял портал Axios, господина Трампа не устроили пункты об утилизации запасов обогащенного урана в Иране и лимитах на его дальнейшее производство.