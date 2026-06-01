Зарплаты сотрудникам в начале года увеличили 16% кубанских компаний

По данным аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в первом полугодии 2026 года около 16% компаний Краснодарского края повысили фиксированную часть заработной платы сотрудников, тогда как 73% работодателей сохранили оклады на прежнем уровне.

Наиболее заметная динамика роста фиксированных выплат зафиксирована в энергетическом секторе, где зарплаты увеличили 50% организаций. Далее следуют производители продуктов питания (48%) и телекоммуникационные компании (46%). В числе отраслей с повышением окладов также медицина и фармацевтика (44%), электроника (39%), а также образование, финансовый сектор, сфера услуг для населения и нефтегазовая отрасль (по 36%). В тяжелом машиностроении рост фиксированной части зарплат отметили 33% компаний.

В hh.ru связывают динамику с сохраняющейся конкуренцией за квалифицированные кадры. По словам директора по исследованиям сервиса Марии Игнатовой, работодатели стремятся удерживать персонал и привлекать новых сотрудников за счет повышения стабильной части дохода, что делает условия труда более предсказуемыми.

Согласно дополнительному опросу, до конца 2026 года повысить оклады планируют еще 29% российских компаний, тогда как 58% намерены сохранить их на текущем уровне. Как и в первом полугодии, наибольшую активность в части пересмотра зарплат демонстрируют энергетика и пищевая промышленность.

Среди отраслей, где ожидается рост фиксированных выплат во второй половине года, лидируют энергетика (43%), производство продуктов питания (42%), образовательные учреждения (36%), а также электроника и приборостроение, услуги для населения (по 34%). В список также вошли гостинично-ресторанный бизнес, тяжелое машиностроение и финансовый сектор (по 33%), а также медицина и логистика (32 и 31% соответственно).

