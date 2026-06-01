По Тургеневскому мосту в Краснодаре полностью открыли движение

В Краснодаре и Тахтамукайском районе Адыгеи 1 июня полностью открыли движение по Тургеневскому мосту после завершения основного этапа капитального ремонта. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Наумов. По его словам, запуск движения по всем четырем полосам стал важным событием для двух муниципалитетов и двух регионов.

Реконструкция объекта проводилась в рамках краевой программы «25/35», реализуемой по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Тургеневский мост, введенный в эксплуатацию в 1985 году, является одной из ключевых транспортных артерий, связывающих Краснодар и Адыгею.

За год работ подрядчики заменили балки пролетных строений, обновили верхний слой покрытия, установили новые ограждения и парапеты. Также были полностью реконструированы тротуары и лестничные сходы для пешеходов. Длина самого моста составляет 550 м, а общая протяженность участка ремонта с подъездными путями — около 1 км.

Как отметил господин Наумов, оставшиеся работы, включая благоустройство прилегающей территории, планируется завершить к началу августа. По его словам, модернизация сооружения позволит повысить комфорт и безопасность передвижения жителей и гостей Краснодарского края и Республики Адыгея.

