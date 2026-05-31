На Ставрополье в 2025 году платных медуслуг оказали на 23,7 млрд рублей

В организациях Ставропольского края в 2025 году платных медицинских услуг оказали на 23,7 млрд руб. Это на 18,7% больше, чем жители и гости региона потратили на медобследования и лечение в 2024 году. При этом в физическом выражении показатель практически не изменился, увеличившись всего на 1,1% год к году. Такие данные «Ъ-Кавказ» предоставили в Северо-Кавказстате.

По данным службы статистики, в Ставропольском крае в январе—марте 2026 года коммерческих медуслуг оказано на 5,9 млрд руб. Индекс физического объема в сопоставимых ценах составил 99,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Число организаций, филиалов, представительств Ставропольского края, учтенных в Статрегистре Росстата, с основным видом деятельности «Деятельность в области здравоохранения» к концу 2025 года в регионе достигло 1449 (+1,5% год к году). Из них 1218 — частные учреждения. За три первых месяца 2026 года число участников рынка медуслуг выросло до 1458, из которых 1230 — коммерческие.

Как писал «Ъ-Кавказ», на Ставрополье спрос на услуги частных медицинских клиник и лабораторий в январе—середине марта 2026 года сократился на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек покупки вырос на 4% год к году — до 3347 руб.

Падение спроса на платные услуги медицинских организаций эксперты связывают со снижением покупательской способности, а повышение среднего чека — с удорожанием услуг. Генеральный директор федеральной сети офтальмологических клиник 3Z Надежда Лауниц среди основных причин повышения стоимости медицинских услуг назвала рост цен на импортное оборудование и комплектующие, колебание валютных курсов, а также удорожание логистики и сервисного обслуживания. Больше всего выросла стоимость высокотехнологичных хирургических услуг, где доля импортных компонентов максимальна, уточнила эксперт.

«Рентабельность медицинского бизнеса находится под давлением. С одной стороны, сохраняется стабильный спрос, с другой — существенно растут затраты. Ключевые вызовы для отрасли — это зависимость от импортного оборудования и комплектующих, рост финансовой нагрузки (включая кредитные ресурсы), кадровый дефицит, особенно не хватает узких специалистов, и чувствительность пациентов к цене»,— прокомментировала Надежда Лауниц.

Маргарита Синкевич