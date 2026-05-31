С 1 по 14 июня без горячей воды останутся около 40 улиц Краснодара

ООО «Краснодартеплоэнерго» уведомило жителей и гостей Краснодара о временном отключении горячего водоснабжения на период с 1 по 14 июня. Мера связана с проведением плановой профилактики на тепловых сетях. Около 40 улиц краевого центра попадут под отключение на 14 дней.

Подача горячей воды будет приостановлена по следующим адресам: улицы Брюсова (18), Воровского (15), Володи Головатого (172, 174), Гоголя (23, 37, 39, 41), Заводская (7, 18/1, 20), Захарова (29/1, 31), Заполярная (35/5), Индустриальная (88, 96), Калинина (136, 138, 140, 142), Карасунская (30, 44, 54, 56), Кирова (3, 50, 50 к.31, 52, 58, 59, 60), Кольцевая (38/1, 42, 44, 44а), Красина (1, 2, 2/3, 3/3, 3/4, 5), Кропоткина (50), Кубанская Набережная (2, 52/1), Мичурина (12, 14, 16), Новаторов (19, 20, 21, 23), Октябрьская (15/1, 97), Песчаная (2/4, 4, 5, 6, 8), проезд Песчаный (2), Постовая (6), Пушкина (5, 5/1, 9), проезд Репина (20, 22, 24, 28, 36, 38, 40, 42), Свободы (2, 10), Седина (11), Советская (14), Станкостроительная (3, 5), Стахановская (24, 26, 28), Строителей (5/1), Федора Лузана (1, 4, 8, 36, 38, 40, 41, 41/1, 46, 53), Фрунзе (61, 61а, 65, 67), Чкалова (11), шоссе Нефтяников (32, 36, 38, 38 корп.1Н, 38 Л1, 38 У, 38 Ф, 38 Щ, 40, 42, 44, 65, 67), Энгельса (57), Южная (11, 12, 14, 15, 19, 24), 2-я Линия Нефтяников (6, 7/1), 3-я Линия Нефтяников (7, 24), 4-я Линия Нефтяников (18).

В компании пояснили, что профилактические мероприятия направлены на подготовку теплосетей к следующему отопительному сезону и обеспечение стабильного теплоснабжения. Жителям принесены извинения за временные неудобства.

Алина Зорина