Над Кубанью и другими регионами сбили 216 БПЛА

Над территорией Краснодарского края и другими регионами России ликвидировали 216 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина