Пенсионеров Кубани предупредили о новой схеме мошенничества с жильем
Жителей Краснодарского края предупредили о новой схеме мошенничества. Жертвами чаще всего становятся пенсионеры, сообщили правоохранительные органы.
Аферисты действуют под видом арендаторов жилья. Они входят в доверие к владельцам квартир, могут долго поддерживать хорошие отношения. Затем предлагают подписать разные бумаги — якобы для решения бытовых или юридических вопросов.
На деле в документах могут быть условия о займе или залоге недвижимости. После этого мошенники идут в суд и пытаются взыскать несуществующий долг за счет квартиры пенсионера, уточнили представители правоохранительных органов.
Специалисты советуют внимательно читать любые документы перед подписью. Не принимать решения в спешке или под давлением. Дополнительная защита — оформить запрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного участия собственника. Это можно сделать через портал Госуслуг.
Если заметили подозрительные действия или попытки обмана, нужно сразу обращаться в полицию.
«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае с 2018 по 2020 год участницы одной преступной группы обманывали одиноких пенсионеров, переоформляя на себя принадлежащее им имущество. Жертвами стали 18 человек в возрасте от 80 лет и старше. Причиненный им ущерб составил более 55 млн руб.