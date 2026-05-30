Пенсионеров Кубани предупредили о новой схеме мошенничества с жильем

Жителей Краснодарского края предупредили о новой схеме мошенничества. Жертвами чаще всего становятся пенсионеры, сообщили правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Аферисты действуют под видом арендаторов жилья. Они входят в доверие к владельцам квартир, могут долго поддерживать хорошие отношения. Затем предлагают подписать разные бумаги — якобы для решения бытовых или юридических вопросов.

На деле в документах могут быть условия о займе или залоге недвижимости. После этого мошенники идут в суд и пытаются взыскать несуществующий долг за счет квартиры пенсионера, уточнили представители правоохранительных органов.

Специалисты советуют внимательно читать любые документы перед подписью. Не принимать решения в спешке или под давлением. Дополнительная защита — оформить запрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного участия собственника. Это можно сделать через портал Госуслуг.

Если заметили подозрительные действия или попытки обмана, нужно сразу обращаться в полицию.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае с 2018 по 2020 год участницы одной преступной группы обманывали одиноких пенсионеров, переоформляя на себя принадлежащее им имущество. Жертвами стали 18 человек в возрасте от 80 лет и старше. Причиненный им ущерб составил более 55 млн руб.

Мария Удовик