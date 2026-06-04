В новой логике расчетов

Трансформация безналичных расчетов во всем мире постепенно выводит на первый план мгновенные платежи и цифровые валюты. Россия с долей безнала более 87% в авангарде изменений, но глобальную интеграцию решений тормозит политическая ситуация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На модернизацию платформ безналичных расчетов в настоящее время влияют быстрые платежи, открытый банкинг, биометрическая идентификация, цифровые валюты центральных банков и разворачивание суверенных платежных инфраструктур

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На модернизацию платформ безналичных расчетов в настоящее время влияют быстрые платежи, открытый банкинг, биометрическая идентификация, цифровые валюты центральных банков и разворачивание суверенных платежных инфраструктур

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В последние годы Россия активно развивала платежные инструменты, чтобы сформировать альтернативную инфраструктуру расчетов. Российские решения, включая СБП, Систему передачи финансовых сообщений (СПФС, прямой технологический аналог SWIFT, обеспечивает надежный обмен финансовыми данными как внутри страны, так и с партнерами) и карты «Мир», фактически выполняют функцию резервной инфраструктуры расчетов в условиях ограниченного доступа к международным системам, отмечает директор по правовым вопросам исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Екатерина Кудряшова. Их роль заключается не только в обеспечении внутренней устойчивости, но и в формировании новых расчетных каналов с дружественными юрисдикциями.

В целом на модернизацию платформ безналичных расчетов в настоящее время влияют быстрые платежи, открытый банкинг, биометрическая идентификация, цифровые валюты центральных банков (CBDC) и разворачивание суверенных платежных инфраструктур, перечисляет Татьяна Бородавкина, экс-финансовый директор AI Digital. Россия, по ее словам, относится к этим трендам серьезно и последовательно.

«Внутренняя цифровизация в России (СБП, биометрия, цифровой рубль, карты "Мир", СПФС) соответствует мировым трендам, но глобальная интеграция пока сильно зависит от политической ситуации. В основном от текущего санкционного режима»,— поясняет госпожа Бородавкина.

Национальная карта «Мир» сегодня работает преимущественно внутри страны и в ряде дружественных государств, и ее будущее, скорее всего, связано с кобейджинговыми проектами — например, совместными картами с китайской UnionPay, считает операционный директор Cosmovisa Дмитрий Михайлов. Зато СБП — это уникальный продукт, который уже сейчас рассматривается как образец для внедрения в странах Евразийского экономического союза, добавляет он.

Альберт Бодокия, основатель Frogent, считает, что мгновенные переводы между счетами — один из самых быстрорастущих сегментов во всем мире. Мгновенные платежи формируют новую базовую инфраструктуру. В Индии и Бразилии такие системы уже обрабатывают сотни миллиардов операций в год и вытесняют наличные и карты. В Европе и США процесс идет медленнее, но направление остается тем же, рассказывает эксперт.

«СБП обеспечивает высокий уровень проникновения и сопоставима с мировыми лидерами по скорости и удобству. Развиты антифрод-решения и биометрическая идентификация. Национальная карточная инфраструктура полностью автономна. Крупные банки формируют экосистемы с встроенными финансовыми сервисами»,— добавляет господин Бодокия.

Основное отставание, по его словам, связано с международной интеграцией. Санкционные ограничения мешают подключиться к глобальным платформам и снижают приемку национальных инструментов за рубежом. Альтернативные коридоры строятся на базе расчетов в национальных валютах и партнерских систем, но масштаб их применения остается ограниченным. На практике устойчиво работают связки со странами ЕАЭС и отдельными рынками Азии, тогда как более широкая интеграция сталкивается с рисками для иностранных банков.

CBDC меняют природу денег

Быстрое развитие альтернативных интерфейсов — биометрии и платежей по QR-кодам — меняет ландшафт безналичных расчетов: пластиковая карта как физический носитель постепенно вытесняется, уверен Дмитрий Михайлов. Другой важный тренд — развитие CBDC, которые меняют саму природу денег.

По словам господина Бодокии, CBDC уже сейчас становятся инструментом для ускорения трансграничных расчетов. «Крупнейшие пилоты разворачиваются в Азии и на Ближнем Востоке. Они позволяют обходить классическую систему корреспондентских счетов и сокращать время расчетов в b2b-сегменте. Правда, масштаб внедрения остается ограниченным из за вопросов доверия, регулирования и киберрисков»,— говорит он.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, цифровой рубль должен упростить для российского бизнеса международные расчеты и платежи, особенно в условиях санкций. Но для этого он должен быть технически интегрирован в платежные системы стран — партнеров России, прежде всего, ЕАЭС и БРИКС.

Чтобы это произошло, предстоит согласовать законодательства России и стран-партнеров, интегрировать платформу, на которой будет действовать цифровой рубль, с платформами других стран, подписать двусторонние соглашения Банка России с центральными банками стран-партнеров, перечисляет госпожа Мильчакова. Большое значение, по ее словам, имеет также готовность и российского бизнеса, экспортеров и импортеров, контрагентов из стран-партнеров, к расчетам цифровыми рублями или с помощью иных цифровых активов — например, ЦФА или криптовалют.

С помощью цифрового рубля трансграничных расчетов пока не проводилось, ожидается, что его активное обращение начнется после 1 сентября 2026 года, а вслед за этим появятся первые пилотные проекты по трансграничным расчетам. Зато негосударственные цифровые активы (ЦФА) уже применяются, хотя и в ограниченном масштабе, говорит Наталья Мильчакова.

Например, уже есть рублевый стейблкоин А7А5, который работает через платформу «Токеон» (расчеты легализованы ЦБ РФ). Также проводятся расчеты криптовалютами в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), хотя пока из-за опасений санкций субъекты ВЭД не раскрывают информацию об использовании криптовалют в рамках такого режима, добавляет аналитик Freedom Finance Global.

Елена Федорук, президент Ассоциации юристов онлайн-бизнеса, считает, что стратегическое значение цифрового рубля выходит далеко за рамки внутреннего рынка. В случае успешной интеграции в международные расчеты он может стать инструментом снижения зависимости от традиционной корреспондентской модели.

«Во-первых, речь идет о снижении транзакционных издержек в трансграничных операциях за счет сокращения цепочки посредников и ускорения клиринга. Во-вторых, цифровая форма валюты позволяет минимизировать роль промежуточных банков. В-третьих, появляется принципиально новая функциональность: смарт-контракты, которые позволяют автоматизировать расчеты по внешнеторговым сделкам, включая условные платежи, привязанные к логистическим или юридическим событиям»,— перечисляет госпожа Федорук.

Открытые системы

Важная роль в модернизации трансграничных расчетов принадлежит открытому банкингу (Open API). В 2022 году ЦБ опубликовал Концепцию внедрения открытых API на финансовом рынке России, где в качестве основной цели называется повышение удобства для клиентов, стимулирование инноваций, расширение взаимодействия с финтех-компаниями и обеспечение доступа к уникальным финансовым решениям.

Как отмечает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев, Open Banking предоставляет доступ разработчикам к банковским данным (с согласия клиента) через API, что стимулирует создание новых финансовых продуктов и услуг, повышает конкуренцию и ориентированность на клиента.

СБП, хотя и не является полным аналогом Open Banking, тем не менее демонстрирует принцип открытости, позволяя совершать переводы по номеру телефона между различными банками, подчеркивает господин Толкачев. Одновременно российские банки развивают свои API для интеграции с финтех-компаниями и внедряют ИИ для повышения безопасности, оптимизации операционных расходов и улучшения клиентского опыта.

«ИИ трансформирует платежные системы через улучшенный скоринг, обнаружение мошенничества, персонализацию предложений, автоматизацию процессов поддержки и анализ данных. Это проявляется в системах антифрода, персонализированных кредитных предложениях и чат-ботах»,— объясняет эксперт. Безопасность и удобство платежей дополнительно повышает биометрическая аутентификация (голос, лицо, отпечаток пальца), которая активно развивается в России, добавляет он.

Дмитрий Михайлов из Cosmovisa согласен, что дальнейшее внедрение ИИ и биометрии необходимо. «Сейчас доля безналичных платежей в России стремится к 90%, и угроза дипфейков и социальной инженерии растет экспоненциально. Любой сбой в работе Национальной системы платежных карт может фактически парализовать экономику. Так что также важно обеспечить полную импортонезависимость критической платежной инфраструктуры страны»,— подчеркивает он.

В числе стратегических приоритетов России господин Михайлов также называет развитие межсистемной совместимости на базе цифровых валют. «В ближайшие два года необходимо завершить техническое соединение платформы цифрового рубля с цифровыми платформами стран БРИКС, прежде всего с китайской e-CNY и индийской e-Rupee, через механизм двусторонних шлюзов, исключающий использование долларовых корреспондентских счетов»,— говорит он.

Сергей Толкачев в число приоритетов также включает продвижение российских технологических стандартов (например, в части безопасности, взаимодействия CBDC). Это поможет России влиять на формирование глобальных правил игры. «Важно, чтобы стандартизацию стимулировали государство и регулятор. Бизнес, в свою очередь, должен участвовать в международных рабочих группах по стандартизации, заниматься разработкой решений, интегрироваться с зарубежными платформами на основе открытых API»,— заключает профессор.

Виктория Алейникова