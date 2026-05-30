Госавтоинспекция Кубани напомнила велосипедистам о безопасности после серии ДТП

В Краснодарском крае за минувшие сутки произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Из общего числа аварий три случая зарегистрировали с участием велосипедистов. В связи с этим Госавтоинспекция региона напомнила владельцам велотранспорта о необходимости строгого соблюдения требований правил дорожного движения.

В ведомстве подчеркнули, что велосипед относится к транспортным средствам, а его водитель является полноценным участником дорожного движения. В связи с этим на велосипедистов распространяются все предусмотренные законодательством обязанности и требования, направленные на обеспечение безопасности на дорогах.

Особое внимание в Госавтоинспекции обратили на порядок пересечения проезжей части. При движении через пешеходный переход велосипедист обязан спешиться и перевести велосипед рядом с собой. В ведомстве отметили, что пересечение «зебры» без спешивания существенно увеличивает риск возникновения аварийной ситуации, поскольку водитель автомобиля может не успеть своевременно отреагировать на быстро движущийся объект.

При движении велосипедистам рекомендовали использовать велосипедные дорожки и специальные полосы, предназначенные для велотранспорта. Если такая инфраструктура отсутствует, необходимо двигаться по правому краю проезжей части с соблюдением всех мер предосторожности. Допускается также движение по тротуарам, однако без создания помех для пешеходов.

Госавтоинспекция напомнила и о действующих ограничениях. Детям младше 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть, за исключением дворовых территорий и специально оборудованных площадок. Кроме того, запрещается передвигаться, держась за другое транспортное средство, перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией велосипеда, а также управлять им без удержания руля хотя бы одной рукой.

Перед началом движения, остановкой или выполнением поворота велосипедист должен убедиться в безопасности маневра и заранее подать соответствующий сигнал рукой. В темное время суток и при недостаточной видимости велосипед необходимо оборудовать передним фонарем белого цвета, задним красным фонарем и световозвращающими элементами.

Мария Удовик