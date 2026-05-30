На трассе Джубга — Сочи возник затор после ДТП на дублере Курортного проспекта

На трассе Джубга — Сочи образовалась пробка на участке от Хосты до центра города. Причиной затора стало дорожно-транспортное происшествие на дублере Курортного проспекта.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным сервиса «Яндекс. Карты», протяженность затора на дублере Курортного проспекта составляет 1,6 км. Время проезда по данному участку достигает около 40 минут.

Мария Удовик