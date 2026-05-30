Курорты Кубани подготовили программу к старту летнего сезона

В Краснодарском крае 31 мая и 1 июня стартует летний курортный сезон. Начало сезона совпадет с празднованием Дня защиты детей. В крупнейших курортных городах региона подготовили концерты, фестивали, спортивные соревнования, экскурсии и развлекательные программы для семейного отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев, на курортах региона особое внимание уделяют развитию семейного туризма. Для отдыхающих с детьми действует специализированная инфраструктура, а туристические объекты регулярно внедряют новые сервисы и специальные предложения для семей.

В Анапе 1 июня завершится ежегодная Всероссийская неделя семьи «7Яфест». В рамках фестивальной программы состоится «День молодой семьи», который объединит познавательные мероприятия, кинопоказ и концертную программу.

В Сочи праздничные мероприятия пройдут сразу на нескольких площадках. С 30 мая по 1 июня Сочи Парк отметит свое 12-летие. Для посетителей подготовили представления в цирке и дельфинарии, открытие обновленного Колеса времени, огненное шоу и розыгрыши призов. Кульминацией программы станет выступление заслуженного артиста России Димы Билана вечером 31 мая.

На курорте «Роза Хутор» старт летнего сезона ознаменуют открытием первого в горном кластере Сочи колеса обозрения высотой 51 метр. Аттракцион оборудовали кабинами с кондиционерами и системой обогрева, а аудиогид познакомит гостей с историей региона и особенностями горной местности. В День защиты детей на территории курорта проведут шоу мыльных пузырей, фото-квесты, мастер-классы, интерактивные игры и аквагрим. В этнопарке «Моя Россия» для посетителей организуют бесплатные экскурсии и свободный вход.

Курорт «Красная Поляна» к праздничным выходным подготовил специальный тариф «Праздник детства» для гостей в возрасте от 6 до 17 лет. В программу включили прогулочный билет на канатные дороги, посещение веревочного парка и мороженое. Для детей, отдыхающих в гостиницах курорта, организуют мастер-классы, анимационные программы, конкурсы и вручение подарков.

В Геленджике праздничные мероприятия начнутся 31 мая в парке «Молодежный». Для гостей подготовили анимационные программы, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, работу планетария, кукольный театр, турнир по мини-футболу и танцевальный марафон. На следующий день, 1 июня, состоится флешмоб «Мы — дети Кубани» с восхождением на Маркотхский хребет, а также пройдут соревнования на Кубок губернатора Краснодарского края по стритболу.

В Новороссийске центральной площадкой праздника станет бульвар имени Черняховского. Здесь 1 июня проведут фестиваль мыльных пузырей «Чудеса в пузырях». В программу вошли концерт, мастер-классы, выступления фокусников, интерактивные площадки и аквагрим для детей.

Праздничные мероприятия, посвященные началу летнего сезона и Дню защиты детей, пройдут во всех курортных территориях Краснодарского края. Основной акцент организаторы сделали на семейном отдыхе, детском досуге и проведении массовых культурных и спортивных событий для жителей и гостей региона.

Мария Удовик