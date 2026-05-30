Глава СКР заинтересовался делом о нападении собаки на ребенка в Переславле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения бездомной собаки на трехлетнего ребенка в Переславле-Залесском. Об этом сообщает «Следком» в «Максе».

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Бессмельцеву А. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,— указывается в сообщении.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что инцидент произошел 27 мая. Как установили следователи, мальчик находился с матерью в районе улицы Магистральной. На ребенка напала и укусила безнадзорная собака. Мальчик был госпитализирован.

Алла Чижова