СК возбудил дело по факту нападения собаки на ребенка в Переславле

По факту нападения собаки на трехлетнего мальчика в Переславле-Залесском возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что инцидент произошел 27 мая. Как установили следователи, мальчик находился с матерью в районе улицы Магистральной. На ребенка напала и укусила безнадзорная собака. Мальчик был госпитализирован в Ярославле.

Возбудить уголовное дело поручил руководитель управления Александр Бессмельцев.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления»,— сообщили в пресс-службе СУ СК.

Алла Чижова