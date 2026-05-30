На волне превосходства: ЖК «Хозяин морей» от ГК ТОЧНО претендует на звание лучшей курортной недвижимости

«Хозяин морей» - анапский проект девелопера ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) вышел в финал федеральной премии URBAN и претендует на победу сразу в двух номинациях: «Лучший проект комплексного освоения территории ЮФО» и «Лучшая курортная недвижимость».

Urban Awards традиционно собирает самые сильные проекты страны по уровню концепции, благоустройства, безопасности, архитектуры и качества жизни. В этом году жюри оценило более 200 заявок из 45 регионов России.

Выход ЖК «Хозяина морей» в шорт-лист сразу в двух номинациях подтверждает высокий уровень проекта и соответствие строгим критериям современной курортной недвижимости.

«Хозяин морей» — один из немногих проектов в Анапе, реализуемых по договору КРТ. На территории 21 га ГК ТОЧНО создает полноценную автономную экосистему нового поколения: самодостаточный курортный район для жизни, отдыха и инвестиций. В составе проекта — четыре квартала из девяти домов бизнес-класса высотой 8–12 этажей с подземным паркингом.

Главная особенность «Хозяина морей» — уникальная продуктовая концепция. Вместо привычного «спального района» проект предлагает жителям иной формат жизни – спокойный и размеренный, как на курорте, но с насыщенной внутренней инфраструктурой и высоким уровнем благоустройства, как в мегаполисе.

Утром — йога с видом на море, днем — работа в коворкинге прямо у дома, вечером — встреча с друзьями в ресторане или зоне барбекю на террасе с видом на закат. И все это в пределах комплекса без необходимости выезжать в центр города.

Для жителей здесь появятся: школа и детский сад, собственный галечный пляж, SPA-комплекс, лаундж-зоны, пространства для падел-тенниса, современные площадки для занятий спортом, зоны для прогулок с питомцами и даже гончарная школа.

«Хозяин морей» — это формат недвижимости, в котором квартира становится одновременно личной резиденцией у моря и ликвидным активом. Дополнительную инвестиционную привлекательность ему обеспечивает локация.

Проект расположен в поселке Супсех — одном из самых перспективных направлений Анапы. Здесь нет плотного туристического шума, зато есть ощущение воздуха, простора и близости к природе. Рядом — заповедник «Утриш», знаменитые смотровые площадки «400» и «800 ступеней», маршруты для хайкинга. До пляжа — всего 15 минут, а до Новороссийска можно доехать меньше чем за час.

Первые очереди проекта будут сданы уже в 2027 году.

Итоги премии объявят на церемонии награждения Urban Awards, которая пройдет 17 июня в рамках форума недвижимости Движение.

