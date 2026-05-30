Синоптики прогнозируют смерчи над морем у Сочи

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» 30 и 31 мая возможно образование смерчей над морем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.

В эти дни в Краснодарском крае, в том числе в районе Сочи и Сириуса, прогнозируют сильные дожди, в горах — со снегом. Ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 м/с. В отдельных районах возможны очень сильные дожди.

На реках прогнозируется резкий подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. На отдельных реках 31 мая возможно достижение опасных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

В Адыгее 30 и 31 мая также ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и ветром до 22 м/с. На малых реках и водотоках республики прогнозируется подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок.

На Северном Кавказе в ряде регионов в эти же дни пройдут сильные дожди, ливни с грозой, градом и сильным ветром. На реках ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок.

Жителям и гостям южных регионов рекомендуется соблюдать осторожность, следить за экстренными предупреждениями и избегать нахождения у воды и в горах в непогоду.

Мария Удовик