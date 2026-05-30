Силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА над Крымом и акваторией Азовского моря

В ночь на 30 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом российских регионов, а также над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно данным военного ведомства, воздушные цели уничтожили в период с 20:00 29 мая до 07:00 30 мая. Беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

В Минобороны уточнили, что все аппараты относились к самолетному типу. Информация о возможных последствиях на земле в опубликованной сводке не приводится.

На фоне сохраняющихся угроз атак беспилотников в Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на фото- и видеосъемку, а также на распространение информации, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов, работой систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.

Ограничения распространяются в том числе на публикацию сведений о расположении военных объектов, объектов критической инфраструктуры и потенциально опасных предприятий. Региональные власти ранее неоднократно обращали внимание жителей на необходимость соблюдать требования безопасности и пользоваться только официальными источниками информации.

Также в Краснодарском крае сохраняется административная ответственность за нарушение установленных ограничений. Действующие нормы предусматривают штрафные санкции за распространение запрещенной информации, связанной с последствиями атак беспилотников и работой систем защиты. Максимальный размер административного штрафа может достигать 300 тыс. руб.

Ранее власти региона подчеркивали, что соблюдение действующих ограничений направлено на обеспечение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры. Жителей и гостей края призывают не публиковать фото- и видеоматериалы, которые могут содержать сведения о работе средств ПВО, местах падения беспилотников или расположении стратегически важных объектов.

Мария Удовик