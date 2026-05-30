Сдавайся, кто может

Рынок аренды жилья в Сочи входит в летний сезон 2026 года без привычного ажиотажа. Предложение как в краткосрочном, так и в долгосрочном сегментах выросло на 43% и 60% соответственно, тогда как спрос, напротив, снизился на 8% и 28% по сравнению с прошлым годом. При этом, если в «короткой» аренде владельцы пока удерживают ставки (рост на 3–5%), то в долгросрочной аренде цены уже поползли вниз (минус 12–18%), фиксируют аналитики. Эксперты сходятся во мнении, что туристы стали заметно осторожнее планировать поездки, однако рассчитывают, что ситуацию еще может исправить активный спрос в июле и августе.

По данным «Циан.Аналитики», сейчас на платформе размещено около 34 тыс. объявлений о краткосрочной аренде жилья в Сочи, что на 43% больше, чем год назад. В сегменте долгосрочной аренды экспонируется 1,54 тыс. объектов — рост за год составил 60%. При этом спрос растет значительно медленнее предложения. В «Циан.Аналитике» отмечают, что потенциальный спрос на долгосрочную аренду по итогам января—мая оказался на 28% ниже уровня прошлого года, а в краткосрочном сегменте снижение составило 8%.

В компании связывают такую динамику с несколькими факторами одновременно. Среди них — высокая стоимость авиаперелетов, логистические ограничения, сокращение возможностей удаленной работы, а также рост конкуренции со стороны зарубежных направлений. При этом рынок пока избегает резкого падения ставок.

По данным платформы, средняя стоимость краткосрочной аренды однокомнатной квартиры сейчас составляет почти 5 тыс. руб. за сутки, что на 5% выше прошлогоднего уровня. Двухкомнатные квартиры в среднем сдаются за 7,1 тыс. руб. за ночь, прибавив за год около 3%.



В долгосрочной аренде ситуация оказалась обратной. Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры сейчас составляет 43,2 тыс. руб. в месяц, что на 12% ниже уровня мая прошлого года. Двухкомнатные квартиры подешевели на 18%, до 69,1 тыс. руб. в месяц. Участники рынка связывают это с резким ростом предложения и более осторожным поведением арендаторов. Собственники стали чаще соглашаться на скидки и готовы дольше обсуждать условия сделки, чтобы не терять потенциальных клиентов.

Эксперт по недвижимости Сочи Кирилл Флутков отмечает, что рынок аренды второй год подряд входит в сезон со слабым стартом. По словам специалиста, по сравнению с прошлым летом ситуация изменилась незначительно, однако сами собственники успешным прошлый сезон не считали. «А вот по сравнению с позапрошлым годом спад ощущается очень заметно»,— отмечает господин Флутков. Эксперт объясняет, что сильнее всего пострадал сегмент раннего бронирования: туристы чаще откладывают поездки, меняют планы или ждут более выгодных условий.

Именно этим, по словам Кирилла Флуткова, объясняется и более спокойная ценовая ситуация на рынке. Если раньше перед летом собственники активно повышали ставки, рассчитывая на дефицит свободных дат, то сейчас у многих объектов сохраняются незаполненные периоды даже на высокий сезон. «Поэтому массового роста цен перед летом не происходит. Большая часть собственников держит прежние ставки или становится гибче в переговорах»,— говорит эксперт. По его словам, конкуренция сейчас особенно заметна среди типовых квартир без сильных преимуществ по расположению или качеству ремонта.

При этом спрос внутри самого рынка распределяется неравномерно. По оценке Кирилла Флуткова, наиболее востребованным остается массовый сегмент жилья рядом с морем.

Однокомнатные квартиры в хороших локациях сейчас сдаются в среднем за 4–5 тыс. руб. в сутки, двухкомнатные — за 6–7 тыс. руб., трехкомнатные — за 8–10 тыс. руб.

Быстрее всего, по словам эксперта, уходят евро-двушки и квартиры с отдельной спальней и кухней-гостиной, поскольку именно такой формат чаще выбирают семьи с детьми.

Кирилл Флутков отмечает, что дефицита квартир на рынке сейчас нет. Более того, часть собственников, которые раньше летом принципиально не рассматривали долгосрочную аренду, теперь готовы сдавать жилье и на несколько месяцев. Особенно заметно это в центре Сочи, Адлере и Сириусе, где объем предложения остается высоким. «Собственники стали спокойнее относиться к скидкам и чаще идут навстречу арендаторам. Конкуренция сейчас работает в пользу туриста»,— говорит эксперт.

Похожую ситуацию фиксируют и в агентстве «Городской риэлторский центр» Сочи. Генеральный директор компании Юлия Усачева указывает, что майские праздники в этом году прошли слабее прошлогодних из-за затяжных дождей и прохладной погоды. По ее словам, часть туристов перенесла поездки на июль и август, рассчитывая попасть уже в полноценный летний сезон. Из-за этого июньский спрос пока выглядит заметно осторожнее, чем ожидал рынок. «Бронирования все чаще происходят ближе к датам заезда»,— отмечает госпожа Усачева.

Дополнительное давление на рынок, по словам Юлии Усачевой, оказывает ситуация с авиаперелетами. Туристы дольше принимают решение о поездке, следят за стоимостью билетов и стараются не бронировать жилье слишком заранее.

На этом фоне меняется и сама структура спроса: на рынке стало больше коротких поездок и аренды на несколько дней или недель. Одновременно вырос интерес к аренде жилья на один—три месяца, когда люди совмещают отдых и удаленную работу.

По словам Юлии Усачевой, наиболее активный спрос по-прежнему сохраняется в массовом сегменте. Быстрее всего арендаторы выбирают однокомнатные и двухкомнатные квартиры с современным ремонтом рядом с морем, прогулочными зонами и городской инфраструктурой. При этом собственники после нескольких сезонов резкого роста цен стали осторожнее в ожиданиях и теперь делают ставку скорее на стабильную загрузку, чем на максимальные тарифы. «В среднем стоимость аренды остается примерно на уровне прошлого года»,— говорит эксперт.

В агентстве отмечают, что предложение продолжает расти прежде всего за счет инвестиционных квартир и апартаментов в новых жилых комплексах. Из-за этого конкуренция между собственниками усиливается, особенно среди типовых объектов без сервиса и дополнительных преимуществ.

По словам Юлии Усачевой, сейчас выигрывают квартиры с качественным ремонтом, парковкой, хорошим видом и удобной локацией. Такие объекты даже в более спокойный сезон долго без арендаторов не остаются.

При этом участники рынка пока не считают сезон провальным. Юлия Усачева говорит, что высокий сезон в Сочи все равно состоится, однако сценарий с ажиотажным ростом цен сейчас выглядит маловероятным. «Скорее всего, основная активность сместится ближе к июлю и августу, когда погода окончательно установится и туристы начнут активнее подтверждать поездки»,— считает госпожа Усачева. Похожего мнения придерживается и Кирилл Флутков. По его словам, рынок Сочи уже не раз показывал, что слабый старт сезона может быстро смениться резким ростом спроса.

Мария Удовик