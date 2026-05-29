Армения попала под запрет

Россельхознадзор с 30 мая 2026 года ограничит импорт свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. Меры были приняты в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Ранее Россельхознадзор приостановил также продажи в РФ коньяка и тихих вин трех армянских производителей, минеральной воды «Джермук» и цветов.

Россельхознадзор выявил за 2026 год 181 случай нарушений при ввозе армянской плодоовощной продукции в Россию. Ограничения временные и будут действовать до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции, говорится в сообщении ведомства.

Как заявили “Ъ” в Россельхознадзоре, в Армении в результате структурной реформы правительства в 2019 году был ликвидирован Минсельхоз и вопросы госполитики в области сельского хозяйства были возложены на Минэкономики. Учитывая, что Россия является основным рынком сбыта армянской сельхозпродукции и то, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что Минэкономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Минсельхоза, добавили в ведомстве.

