Решетников оценил влияние ограничений импорта из Армении на цены и инфляцию в России

Введенные ограничения на поставки некоторых продуктов из Армении не повлияют на цены и инфляцию в России, убежден глава Минэкономики Максим Решетников. Он уверяет, что Россия возместит основные объемы поставок за счет собственного производства.

«По нашим рынкам влияния не будет. Вчера меня спрашивали — что будет с инфляцией и так далее. Мы не заметим статистически этих всех цифр. Это нишевые достаточно товары,... по этим направлениям у нас все-таки достаточно диверсифицирована структура поставщиков на наши рынки»,— сказал он «Известиям».

С 30 мая Россия ограничит ввоз плодоовощной продукции из Армении. Ограничения на ввоз коснутся свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении. Россельхознадзор утверждает, что армянская сельскохозяйственная продукция не соответствует фитосанитарным требованиям. Как выяснил «Ъ», Россия предупредила Армению о возможных последствиях в случае дальнейшего сближения страны с Евросоюзом, включая пересмотр льгот по поставкам газа, топлива и алмазов.

