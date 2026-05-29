NYT: Трамп не принял решение по сделке с Ираном после двухчасового совещания

Президент США Дональд Трамп не смог принять решение по сделке с Ираном после двухчасовой встречи с помощниками в ситуационном центре Белого дома. Об этом сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Информацию о том, что встреча в Белом доме завершилась, подтвердили AFP представители резиденции. Собеседники не уточнили, принял ли господин Трамп решение по сделке с Ираном во время совещания.

Перед встречей Дональд Трамп написал в Truth Social, что сегодня после совещания примет «окончательное решение» по соглашению с Ираном. По его словам, оно включает в себя отказ Ирана от ядерного оружия, немедленное открытие Ормузского пролива, разминирование морского коридора. Агентство Fars со ссылкой на источник писало, что в меморандум не входит обязательство Ирана уничтожить обогащенный уран.

28 мая Axios сообщил о согласовании переговорными группами Ирана и США проекта 60-дневного меморандума о взаимопонимании. Согласно ему, Иран обязуется за 30 дней разминировать Ормузский пролив, а США обязуются поэтапно снять морскую блокаду Ирана.

