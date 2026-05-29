Трамп пообещал принять решение по сделке с Ираном сегодня

Президент США Дональд Трамп примет решение по соглашению с Ираном сегодня на совещании с помощниками. Об этом сам американский президент написал в соцсети Truth Social.

Фото: Jacquelyn Martin, AP

«Сейчас я соберусь в Ситуационном центре, чтобы принять окончательное решение»,— написал господин Трамп. В публикации он перечислил основные требования США — отказ Ирана от ядерного оружия, немедленное открытие Ормузского пролива, разминирование морского коридора. «Другие вопросы, гораздо менее важные, были согласованы»,— добавил американский президент.

Согласно расписанию Дональда Трампа, брифинг с разведкой запланирован на 11:00 (18:00 мск).

Накануне Axios сообщил о согласовании переговорными группами Ирана и США проекта 60-дневного меморандума о взаимопонимании. Согласно ему, Иран обязуется за 30 дней разминировать Ормузский пролив, а США обязуются поэтапно снять морскую блокаду Ирана.

