«Соглашение обеспечит свободное судоходство через Ормузский пролив»

Источники в администрации Дональда Трампа дали в СМИ утечку о том, что США и Иран уже выработали проект многостороннего соглашения об урегулировании конфликта. Пока что этот проект не получил одобрения американского президента, однако его параметры позволяют многим обозревателям надеяться на скорое возобновление судоходства через Ормузский пролив и прекращение военных действий не только в Иране, но и в Ливане.

Говорят, что проект мирного плана США—Иран практически готов. Вот что нужно о нем знать

Соглашение, вероятно, будет содержать условия пакта о ненападении между Вашингтоном и Тегераном. Посредники говорят, что оно, как ожидается, будет иметь региональный компонент, который, по словам иранских официальных лиц и одного из дипломатов, будет включать прекращение боевых действий в Ливане. Несмотря на перемирие, обе стороны постоянно его нарушают. А Израиль недавно активизировал военное наступление против поддерживаемой Ираном боевой группировки «Хезболла».

Два дипломата, ознакомленные с последними условиями, заявили: предварительное соглашение предусматривает прекращение боевых действий на первоначальный 60-дневный период, что позволит сторонам вести переговоры, с возможностью продления этого периода. Однако в версии проекта, описанной иранским чиновником, говорится, что условия включают «объявление о прекращении войны» на время переговоров на всех фронтах, включая Ливан. Два иранских чиновника заявили, что условия меморандума о взаимопонимании относятся только к периоду переговоров по более широкому и постоянному соглашению. Ожидается, что соглашение позволит обеспечить период свободного судоходства через Ормузский пролив. По словам чиновников, согласно пониманию США условий меморандума, пролив будет немедленно открыт. При этом блокада США останется, хотя и будет постепенно сворачиваться в зависимости от того, какой объем судоходства до войны будет восстановлен Ираном. Идея состоит в том, чтобы стимулировать Иран к быстрому разминированию пролива.

По словам официальных лиц, США и Иран достигли предварительного соглашения о продлении перемирия на 60 дней

Источники в США сообщили телеканалу «Аль-Джазира» в четверг, что рамочное соглашение еще нуждается в окончательном одобрении президента Дональда Трампа. В случае его окончательного утверждения это станет крупным прорывом после нескольких недель зашедших в тупик дипломатических переговоров.

Тегеран заявляет о своем суверенитете над Ормузским проливом, утверждая, что управление должно осуществляться совместно Ираном и Оманом, поскольку пролив проходит через территориальные воды обеих стран. Однако США отвергают любые формы иранского контроля, включая систему взимания платы за проход, над Ормузским проливом.

Помимо соглашения по водному пути в меморандуме, как сообщается, также содержится требование к Ирану отказаться от разработки ядерного оружия. Однако Тегеран уже неоднократно публично заявлял об этом. Убитый верховный лидер Али Хаменеи, расстрелянный США и Израилем в первый день войны, 28 февраля, издал религиозный указ против оружия массового поражения.

Джей Ди Вэнс нарушил молчание по поводу сообщений о близости сделки

Поступают противоречивые сообщения о том, близка ли сделка между США и Ираном, но даже если она будет достигнута, это может лишь продлить перемирие и отложить решение важных вопросов, таких как иранская ядерная программа. Джей Ди Вэнс говорит, что соглашение «близко», но «еще не достигнуто».

Обе стороны хотят заключить сделку, но существует «серьезное препятствие» для прогресса, заявила бывшая сотрудница Пентагона в интервью Sky News. Алия Авадалла, бывшая сотрудница Пентагона по вопросам обороны, заявила, что продолжающиеся атаки Израиля на Ливан представляют собой препятствие «для прогресса прямо сейчас как на Ближнем Востоке, так и с точки зрения Ирана».

Соединенные Штаты и Иран возобновили противостояние… в ожидании сделки?

После серии перестрелок две страны достигли рамочного соглашения, но оно пока не одобрено Дональдом Трампом.

Атмосфера изменилась. Всего несколько дней назад Соединенные Штаты и Иран заявляли, что соглашение вполне достижимо, но за последние два дня обе страны активизировали перестрелки. С момента начала перемирия 8 апреля эти перестрелки не достигали такой интенсивности.

Подготовили Екатерина Наумова, Евгений Хвостик