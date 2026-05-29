Fars: уничтожение обогащенного урана не упоминается в тексте меморандума Ирана и США

Текст меморандума о взаимопонимании между США и Ираном не обязывает Тегеран уничтожать высокообогащенный уран, сообщает агентство Fars со ссылкой на «осведомленные источники». Накануне американский президент Дональд Трамп написал в Truth Social, что такое условие может быть прописано в соглашении сторон.

«Трамп заявил, что Иран уничтожит ядерные материалы. Информированные источники говорят, что этого нет в меморандуме о взаимопонимании»,— говорят собеседники агентства. По их словам, заявления Дональда Трампа «полностью безосновательны».

Незадолго до этого господин Трамп назвал ряд условий, на которых может основываться соглашение с Ираном. Среди них:

Тегеран обязуется демонтировать мины в Ормузском проливе, что позволит разблокировать морской коридор,

США в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ извлекут высокообогащенный уран и уничтожат его.

Президент США добавил, что остальные менее важные детали уже согласованы. По его словам, окончательное решение по документу будет принято по итогам совещания в Ситуационной комнате.

По данным «Аль-Арабии», стороны уже согласовали многие вопросы сделки. Тегеран среди прочего согласился на международный контроль за ядерными объектами. Кроме того, иранская сторона согласилась на вывоз обогащенного урана в КНР, если его не будут передавать американцам.

Как писал Axios, проект соглашения предполагает свободный проход по Ормузскому проливу без платы. Иранская сторона должна разминировать морской коридор за 30 дней. США обязуются обсудить с Ираном разморозку его активов и смягчение санкций.